Interceptaron en Córdoba un camión con contrabando millonario de mercadería

Un camión que transportaba mercadería de origen extranjero sin documentación aduanera fue interceptado en la provincia de Córdoba durante un control de Gendarmería Nacional. El cargamento, valuado de manera preliminar en más de 2.100 millones de pesos, fue decomisado y puesto a disposición de la Justicia Federal.

El procedimiento se realizó este martes a la altura del peaje de James Craik, sobre la autopista 9 que conecta Córdoba con Rosario. Allí, efectivos del Escuadrón de Seguridad Vial “Villa María” detuvieron la marcha de un transporte que provenía de la ciudad de Orán, en Salta, y tenía como destino final la provincia de Buenos Aires.

Durante la inspección, los gendarmes constataron que el camión trasladaba una gran cantidad de mercadería de los rubros textil, tienda y productos de higiene personal. Sin embargo, el conductor no pudo presentar la documentación que acreditara el ingreso legal de los productos al país.

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía Federal de Villa María, que ordenó labrar las actuaciones correspondientes por presunta infracción al Código Aduanero (Ley 22.415).

En total, los uniformados secuestraron 240 bultos de nylon y 210 cajas que contenían distintos artículos de origen extranjero. Todo el cargamento fue trasladado posteriormente al depósito fiscal de ARCA, en la delegación de General Deheza, donde quedará a disposición de la Justicia.

Según estimaciones preliminares, el valor de la mercadería incautada asciende a unos 2.100 millones de pesos.