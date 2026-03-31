Los violentos posteos que hacía el tirador de la escuela de Santa Fe

El adolescente que mató a un compañero e hirió a otros en un brutal ataque en una escuela de San Cristóbal (Santa Fe), había compartido en sus redes sociales una serie de posteos sobre masacres y mensajes vinculados a la muerte. La justicia avanza con la investigación para determinar cuál habría sido el detonante del hecho, si padecía de acoso escolar y si hubo señales previas que no fueron advertidas por las autoridades.

El chico tiene 15 años de edad y permanece detenido luego de haber desatado una balacera con una escopeta en el interior de la Escuela Mariano Moreno, donde ayer a primera hora de la mañana se estaba izando la bandera.

A causa de los disparos, falleció Ian Cabrera (13) y otros ocho menores resultaron con heridas de distinta consideración.

A medida que pasan las horas, se van conociendo detalles de la vida del tirador, calificado como un joven tranquilo y buen alumno, quien tenía un alias para ingresar a distintas plataformas donde consumía y compartía contenido de tiroteos escolares y violencia. Entre las publicaciones detectadas, se encontraron videos e imágenes sobre la masacre de Virginia Tech, el tiroteo en Isla Vista y el caso ocurrido en una escuela de Serbia.

Pero además, mostraba interés por frases vinculadas a la muerte.

Lo curioso del caso, es que todas estas señalas de alerta pasaban desapercibidas para su entorno y el adolescente (quien tomó una escopeta perteneciente a su abuelo) no tenía antecedentes de violencia ni registros problemáticos en la escuela. A nivel familiar, trascendió que su padre era camionero y tenía un consumo problemático, mientras que su madre (quien se desempeñaba como docente) se encontraba con licencia psiquiátrica.