Murió un andinista de 38 años tras hacer cumbre en Mendoza

Un andinista de 38 años fue encontrado sin vida este martes por la mañana en el cerro Santa Elena, en Mendoza, luego de haber hecho cumbre el domingo y no regresar.

El operativo de búsqueda se activó tras el aviso de su pareja, quien alertó que no tenía noticias de él desde la tarde del domingo. Desde entonces, equipos especializados comenzaron un rastrillaje en la zona de alta montaña.

El cuerpo fue localizado cerca de las 10.30 por la Patrulla de Rescate, junto a efectivos que trabajaban con drones, a unos 4.200 metros de altura y en cercanías de la cumbre. Según se pudo determinar, el hombre habría caído por un barranco en un sector del lado chileno.

Las autoridades de Chile autorizaron el ingreso para realizar el levantamiento del cuerpo, en una zona de difícil acceso y con condiciones climáticas adversas, marcadas por temperaturas bajo cero.

Durante el lunes, los rescatistas habían alcanzado la cumbre sin encontrar rastros del andinista, pese a recorrer sectores de alta complejidad como la pared sur del cerro.