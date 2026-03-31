Operativo en Ruta 38 para revisar carga alimentaria

El Área de Bromatología de la Municipalidad de Valle Hermoso participó de un operativo de control sobre la Ruta 38, enfocado en el transporte de sustancias alimenticias.

El trabajo se llevó adelante de manera conjunta con la Secretaría de Bioagroindustria y la Dirección de Alimentos de la Provincia de Córdoba, en distintos puntos del corredor vial.

Durante los controles, se inspeccionaron vehículos que trasladaban alimentos para verificar condiciones de higiene, documentación y cumplimiento de las normas sanitarias vigentes.

Estas acciones buscan reforzar la seguridad alimentaria y prevenir riesgos para la salud de la población.