Punilla: hay un detenido por robo de animales y secuestran más de 100 kilos de carne

Un hombre fue detenido en el marco de una investigación por robo de animales (abigeato) tras una serie de allanamientos realizados en distintas localidades de la provincia de Córdoba.

Los procedimientos se llevaron a cabo en Villa Huidobro, Villa Giardino, Huinca Renancó y Villa Valeria, donde personal policial logró reunir elementos vinculados con la faena ilegal de ganado.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron más de 100 kilos de carne vacuna, además de un arma de fuego, armas blancas, balanzas, teléfonos celulares y una camioneta, entre otros elementos que estarían relacionados con la actividad delictiva.

En uno de los domicilios también se hallaron cuatro plantas de marihuana, por lo que tomó intervención personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que colaboró durante los procedimientos.

El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación para determinar si existen más personas involucradas en el hecho.