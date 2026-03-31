Quiso robar un auto y le encuentran $80 millones en una mochila

Un hombre de 24 años fue detenido en barrio Quebrada de Las Rosas, en la ciudad de Córdoba, acusado de romper el vidrio trasero de un automóvil estacionado en un predio deportivo. El hecho fue advertido por vecinos, que dieron aviso a la Policía.

Al llegar al lugar, los efectivos lograron ubicar al sospechoso y detenerlo a pocos metros. Durante el control, encontraron en su mochila más de 6,5 millones de pesos en efectivo, cheques por un total de 74 millones, varias prendas de vestir y un destornillador.

El procedimiento fue realizado por personal de Cordobeses en Alerta junto a la Policía, luego del alerta generado por los vecinos del sector. Ahora se intenta determinar el origen del dinero y si está vinculado a otros hechos en la zona.