Un camión cayó a un arroyo y buscan al conductor

Un camión cayó este martes al arroyo de Tortugas en la autopista Rosario–Córdoba, a la altura del kilómetro 400, en la mano que se dirige hacia Rosario, en el límite entre Santa Fe y Córdoba.

Según las primeras informaciones, el conductor podría encontrarse dentro de la cabina del vehículo, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda en el lugar.

Trabajan en la zona Bomberos Voluntarios de Tortugas junto a la Brigada Acuática de la Regional 6, que realizan tareas de rescate y asistencia en el sector.

Las autoridades indicaron que en las próximas horas se ampliará la información sobre el estado del conductor y las circunstancias del hecho.