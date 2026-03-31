Un chofer murió tras descompensarse en un local de La Falda

Un hombre de 49 años, chofer de una empresa transportista, murió en las últimas horas tras descompensarse dentro de un comercio ubicado sobre la segunda cuadra de avenida Edén, en la ciudad de La Falda.

Según información difundida por el medio local TD Cosquín, el hombre se encontraba dentro del local cuando sufrió una descompensación. A pesar de la intervención en el lugar, se confirmó su fallecimiento.

Tras el hecho, se aguardaba la llegada de personal de Policía Judicial para realizar las pericias correspondientes y determinar con precisión las circunstancias del deceso.