Un padre deberá indemnizar a su hijo por no haberlo reconocido

Córdoba. Un fallo judicial en la ciudad de Córdoba ordenó a un hombre indemnizar a su hijo con más de 100 millones de pesos por no haberlo reconocido.

La decisión fue tomada por el Juzgado Civil y Comercial de 9° Nominación, que consideró probado que el hombre evitó de manera deliberada asumir su paternidad, lo que generó graves consecuencias emocionales en el joven.

Una historia de abandono y búsqueda

El demandante, hoy de 36 años, nació en 1990 en un pequeño pueblo y fue criado por su madre —que tenía apenas 14 años al momento del embarazo— junto a sus abuelos, en un contexto de dificultades económicas.

Desde chico supo quién era su padre: un joven de una familia acomodada que, según se expuso en la causa, siempre tuvo conocimiento del vínculo, aunque nunca lo reconoció formalmente.

Ya de adulto, el hijo intentó acercarse en varias oportunidades. Incluso buscó su ayuda para cumplir su sueño de estudiar medicina. Sin embargo, recibió reiteradas negativas. El padre no solo se negó a brindarle apoyo, sino que tampoco accedió en un primer momento a realizarse un análisis de ADN.

Consecuencias emocionales

Según se acreditó en el juicio, esta situación tuvo un fuerte impacto en la salud mental del demandante. Un informe profesional presentado en la causa señaló que sufrió una afectación importante en su vida personal, con consecuencias que fueron consideradas por la Justicia al momento de fijar la indemnización.

El reclamo incluyó tanto el daño emocional por el rechazo como las oportunidades perdidas —educativas y laborales— al no haber contado con el respaldo económico de su padre.

El fallo

El tribunal entendió que el hombre incumplió una obligación básica: reconocer a su hijo. Además, remarcó que, ante la sospecha o el conocimiento de una paternidad, una persona debe actuar para confirmarla y asumir sus responsabilidades.

En este caso, los jueces consideraron que hubo una “voluntad deliberada” de no reconocer al hijo. También señalaron que el padre ignoró durante años los intentos de contacto y las instancias judiciales, presentándose recién de manera tardía cuando el proceso ya estaba avanzado.

Por todo esto, la Justicia hizo lugar a la demanda y lo condenó a pagar una indemnización superior a los 100 millones de pesos, más intereses. También deberá afrontar los gastos del juicio y los honorarios de los abogados.

El fallo marca un antecedente importante al poner el foco no solo en la obligación legal, sino también en las consecuencias humanas del abandono y la falta de reconocimiento.



