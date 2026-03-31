Un temblor sacudió Punilla esta tarde

Un sismo se registró este martes por la tarde en el centro-norte de la provincia de Córdoba y fue percibido levemente por algunos vecinos del valle de Punilla.

Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento telúrico ocurrió a las 14:09 (hora local) y tuvo una magnitud de 2.4 en la escala de Richter.

El epicentro se localizó a 19 kilómetros al oeste de La Falda, a 60 kilómetros al noroeste de Córdoba capital y a 73 kilómetros al norte de Alta Gracia, con una profundidad estimada de 16 kilómetros.

De acuerdo con el reporte oficial, la intensidad alcanzó entre II y III en la escala Mercalli Modificada, lo que implica que el temblor pudo ser sentido levemente por algunas personas en reposo o dentro de edificios.

Las localidades donde se reportó percepción del movimiento fueron La Falda y Valle Hermoso. Debido a su baja magnitud, no se registraron daños ni situaciones de riesgo.

Este tipo de eventos sísmicos de baja intensidad son relativamente frecuentes en la región serrana de Córdoba y, en la mayoría de los casos, solo son percibidos por una pequeña parte de la población.