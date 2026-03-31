Una mujer se atrincheró con dos menores y amenazó con incendiar su casa

Córdoba. Una mujer mayor de edad fue detenida en las últimas horas en barrio Villa El Libertador, en la ciudad de Córdoba, luego de atrincherarse en su vivienda junto a dos menores y amenazar con provocar un incendio.

El episodio se registró en un domicilio de calle Gobernación al 1100, donde se hizo presente personal de la Dirección ETER tras un llamado a la línea de emergencias 911 que alertaba sobre la situación. Al llegar al lugar los efectivos fueron recibidos con elementos contundentes, lo que dificultó inicialmente su acercamiento al inmueble.

Ante este escenario, los uniformados iniciaron un proceso de negociación que permitió que la mujer depusiera su actitud y liberara a los dos menores. Los niños fueron asistidos por un servicio de emergencias, que constató que se encontraban en buen estado de salud y sin lesiones.

Finalmente, la mujer fue reducida y trasladada en calidad de aprehendida al Hospital Misericordia, quedando a disposición de la Justicia.

