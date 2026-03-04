Aprehendieron a un joven armado en un control de tránsito en Cosquín

Cosquín, Un joven de 23 años fue aprehendido este lunes por la tarde en el centro de Cosquín, luego de que la Policía encontrara un arma de fuego en el interior de su motocicleta durante un control vehicular.

El procedimiento se realizó alrededor de las 18:30 en la intersección de las calles San Martín y Podestá, donde efectivos detuvieron la marcha de una motocicleta Gilera Smash que circulaba sin dominio colocado.

Al inspeccionar el rodado, los uniformados hallaron en la baulera un revólver calibre 22 con dos cartuchos en su interior. Además, entre las pertenencias del conductor se encontró un cartucho de escopeta. El joven no contaba con la documentación legal correspondiente para la portación del arma ni de la munición.

Ante el hallazgo, se procedió a la aprehensión inmediata del conductor y al secuestro del arma, la munición y el vehículo. El detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Cosquín.