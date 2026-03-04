Atraparon a un hombre que robó en un local gastronómico

Villa Carlos Paz. Un hombre de 27 años fue aprehendido a noche en la ciudad de Villa Carlos Paz, acusado de estar vinculado a un hecho de robo ocurrido durante la madrugada en un comercio del centro.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 21:10 en la intersección de San Martín y Darwin, cuando personal del Escuadrón Motorizado Enduro realizaba tareas de prevención y controló a cuatro hombres. Uno de ellos coincidía con las descripciones aportadas por la damnificada de un robo ocurrido a las 4:15 en el local gastronómico Pizza Ranch.

Según se informó, la propietaria del comercio entregó imágenes y videos de las cámaras de seguridad donde se observa a un individuo forzar la puerta de ingreso, provocar daños y sustraer bebidas y un parlante portátil.

Tras el palpado preventivo, que arrojó resultado negativo en cuanto a armas, y al verificar que las características físicas coincidían con las registradas en las filmaciones, se dio intervención a la Brigada de Investigaciones. El sospechoso fue aprehendido y trasladado a la Alcaidía, quedando el procedimiento a disposición de la Unidad Judicial correspondiente.