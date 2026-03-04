Carlos Paz: hallan un Fiat Cronos buscado por la Justicia de La Rioja

Un control policial realizado anoche en el centro de Villa Carlos Paz terminó con el secuestro de un automóvil que era buscado por la Justicia de la provincia de La Rioja.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 20 en la esquina de avenida Cárcano y calle 13 de Febrero. Allí, personal del Escuadrón Motorizado Enduro detuvo la marcha de un Fiat Cronos durante un control vehicular.

Al verificar los datos del vehículo en el sistema, los efectivos constataron que tenía un pedido de secuestro vigente desde el 24 de febrero, solicitado por la División Sustracción de Automotores de la Policía de La Rioja.

Ante esta situación, el auto fue secuestrado en el lugar. La conductora, una mujer de 54 años, fue identificada y trasladada a la dependencia policial.

Además, se secuestró su teléfono celular y el vehículo quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.