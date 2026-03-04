Carlos Paz, los influencers y el embudo: arriesgar la vida por un video

Durante la temporada de verano, se multiplicaron en las redes sociales los videos que muestran a deportistas, aventureros y creadores de contenidos que arriesgan sus vidas sobre el embudo del Dique San Roque. En la búsqueda de un click o un «ME GUSTA», cada vez son más quienes realizan maniobras peligrosas para llamar la atención de miles de usuarios y eso ha encendido la alarma entre las autoridades locales.

La justicia de Villa Carlos Paz inició una actuación para identificar al primer visitante que se filmó sobre el vacío, un turista oriundos de Rosario, que se mostró agarrado de una sola mano sobre el vertedero del embalse más famoso de las sierras de Córdoba. Sin embargo, no fue el único que violo las normas para lograr reputación y fama en cuentas de Instagram, YouTube y Tik Tok, sino que parecen haber generado un «efecto contagio».

Ahora, llegó el turno del influencer español Alex Segura, que tiene más de 800 mil seguidores en las redes y otro joven conocido como ZapoDPK, quienes decidieron redoblar la apuesta y mostraron una conducta aún más temeraria. El primero, saltó desde la calle hacia la baranda del paredón y luego directamente quedó suspendido en el aire con el embudo debajo. En tanto, su compañero, se exhibió con sus pies balanceándose hacia atrás y hacia adelante sobre el vacío.

Además, también grabaron contenidos en el dique de Cruz del Eje donde se lanzaron por un ducto que cae al espejo de agua y advertían que corrían riesgos de ser atrapados por la fuerza de la corriente.

Más allá de la destreza de los protagonistas, quienes se presentan como instructores de la disciplina conocida como parkour, los videos generaron el rechazo de cientos de personas que alertaron sobre el peligro de estos desafíos, enfatizando principalmente en lo riesgoso que resulta que niños y adolescentes intenten imitar estas acciones, lo que puede derivar en hechos trágicos.

Es por eso, que las autoridades locales y la justicia, analizan qué acciones se llevarán adelante para desalentar estas conductas y evitar que haya otros exponentes de este deporte que reproduzcan el «reto» de colgarse del Dique San Roque. En ese sentido, se evalúa la posibilidad de aplicar sanciones económicas a quienes sean descubiertos mientras realizan estas maniobras y hasta la detención de los protagonistas de los videos virales.