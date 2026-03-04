Charbonier: detienen a un hombre por agredir a policías

Charbonier. Un hombre de 40 años fue detenido ayer al mediodía en la localidad de Charbonier luego de intentar agredir a efectivos policiales durante un patrullaje preventivo.

El hecho ocurrió cerca de las 13:00 horas, cuando personal de la Policía de la Provincia de Córdoba realizaba un recorrido de rutina por el sector y procedió a interceptar al individuo para su identificación.

De acuerdo a fuentes policiales, el hombre opuso resistencia al control e intentó agredir físicamente a los uniformados. Ante esta situación, fue reducido y aprehendido en el lugar.

Posteriormente, fue trasladado a la dependencia policial local, donde quedó a disposición de la Justicia.