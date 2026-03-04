Circunvalación: encuentran más de medio kilo de droga dentro de un BMW

Un control de Policía Caminera terminó con el hallazgo de más de medio kilo de droga dentro de un automóvil que circulaba por la avenida Circunvalación de la ciudad de Córdoba.

El procedimiento se realizó en el kilómetro 43, a la altura de barrio Nuevo Poeta Lugones. Durante la inspección del vehículo, un BMW en el que viajaban tres hombres y una menor de 16 años, los efectivos percibieron un fuerte olor compatible con estupefacientes.

Ante esta situación, los ocupantes descendieron del rodado y durante la revisión los policías observaron dos bolsas con marihuana y un bloque compactado de cocaína.

En total se secuestraron 532 gramos de cannabis sativa y 308 gramos de clorhidrato de cocaína, además de dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera.

También fue secuestrado el automóvil en el que se trasladaban, mientras avanza la investigación del caso.