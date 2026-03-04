Citaron a un chofer, lo asaltaron y huyeron en su auto: fueron capturados

Cinco personas fueron detenidas en las últimas horas en barrio Maldonado, en el marco de un operativo policial que se inició tras un llamado al 911. Tres de los aprehendidos están acusados de haber asaltado a un conductor de una aplicación de viajes, mientras que otras dos personas quedaron detenidas por entorpecer el procedimiento.

El hecho se registró en la intersección de calles Norberto de la Riestra y Martín Cartechini. Según se investiga, el chofer fue citado a esa dirección y, al arribar al lugar, fue sorprendido por dos hombres y una mujer que, mediante amenazas, le sustrajeron pertenencias y el automóvil Peugeot 208 en el que se conducía.

Tras la denuncia, se activó un operativo que permitió visualizar el vehículo sustraído. Luego de un seguimiento controlado por distintas arterias de la zona, en calle Machado al 200 los efectivos lograron interceptar el rodado y detener a los sospechosos que se trasladaban en su interior.

En el mismo procedimiento, otras dos personas fueron aprehendidas por intentar entorpecer la actuación policial.

Los cinco detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para determinar el grado de participación de cada uno en el hecho.