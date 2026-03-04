Controles policiales terminaron con cinco detenidos y armas

En distintos operativos realizados en Río Cuarto, la Policía detuvo a cinco personas que estarían vinculadas con riñas, amenazas y robos a conductores de aplicaciones.

Los controles se llevaron a cabo en varios sectores de la ciudad como parte de tareas preventivas. Durante los procedimientos, los efectivos encontraron dos escopetas y varios cartuchos, que fueron retirados del lugar y quedaron a disposición de la Justicia.

Los detenidos fueron trasladados a sede policial mientras avanza la investigación para determinar su participación en los hechos denunciados.