Detienen a un naranjita acusado de romper un auto en Córdoba

Un naranjita fue detenido durante la noche en barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba, acusado de haber causado daños a un automóvil días atrás.

El procedimiento se concretó en calle Fray Mamerto Esquiú, donde personal policial localizó al hombre señalado por el hecho.

Según informaron fuentes policiales, el cuidacoches estaba acusado de provocar destrozos en un vehículo, por lo que fue reducido en el lugar y trasladado a sede policial mientras avanza la investigación del caso.