Detuvieron a tres limpiavidrios en distintos procedimientos policiales

Tres hombres mayores de edad que se desempeñaban como limpiavidrios fueron detenidos en las últimas horas en distintos operativos policiales realizados en la ciudad. Los episodios ocurrieron en barrio El Rincón y barrio Alto Alberdi.

El primero de los procedimientos tuvo lugar en avenida Donato Álvarez al 7100, en barrio El Rincón, donde efectivos policiales intervinieron ante una riña que se estaba desarrollando en la vía pública. En ese contexto, dos hombres fueron detenidos. Uno de ellos debió ser trasladado al Hospital de Pronta Atención Cura Brochero debido a una lesión en la boca.

Por otra parte, en avenida Colón al 2800, en barrio Alto Alberdi, la Policía aprehendió a otro hombre y secuestró un palo de limpiar vidrios. Según se informó, el detenido habría golpeado un vehículo Renault Duster luego de que el conductor se negara a que le limpiaran el parabrisas.

De acuerdo a las primeras informaciones, el limpiavidrios reaccionó de manera agresiva y arrojó elementos contundentes contra el rodado, lo que motivó la intervención policial.

Los tres hombres fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente.