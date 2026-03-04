Detuvieron a un hombre armado que asustó a los vecinos de Capilla del Monte

Un hombre fue detenido en la ciudad de Capilla del Monte tras haber sido denunciado por vecinos, quienes lo vieron deambulando por distintas calles y alertaron que estaba armado.

El sujeto fue interceptado ayer en horas de la tarde en la calle Lorenzi y trascendió que su comportamiento había generado intranquilidad entre los habitantes de la zona.

Cuando el personal de la Departamental Punilla logró dar con él, al realizarle el palpado preventivo, se descubrió que el sujeto ocultaba entre sus prendas un arma blanca (cuchillo).

El hombre fue trasladado a la dependencia policial por infracción al Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba y quedó a disposición del magistrado interviniente.