Encontraron desorientado al hombre desaparecido en San Marcos Sierras

Un hombre de 59 años que era intensamente buscado desde el viernes fue encontrado este martes por la mañana en la localidad de San Marcos Sierras, luego de un operativo de búsqueda que involucró a distintas fuerzas de seguridad y equipos de emergencia.

La búsqueda se activó el lunes por la noche, alrededor de las 21, tras la denuncia realizada por su madre, quien informó que el hombre se había ausentado de su casa el viernes 27 de febrero por la mañana y no había regresado.

Según los datos aportados en la denuncia, el hombre se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico. También se difundieron detalles de su vestimenta y características físicas para facilitar la búsqueda. Testimonios indicaban que había sido visto durante la tarde en la zona del Molino y el Diquecito.

A partir de esa información se puso en marcha un operativo de rastrillaje que incluyó a personal de la comisaría de San Marcos Sierras, efectivos del DUAR y Bomberos Voluntarios, quienes recorrieron distintos sectores de la localidad.

Finalmente, a las 8:40 de este martes, el hombre fue localizado en inmediaciones del camping municipal. Según informaron fuentes del operativo, se encontraba desorientado pero en buen estado de salud.

Tras el hallazgo se activó el protocolo de salud mental y fue trasladado al Centro Integrador Comunitario para su evaluación médica. También se dio aviso a la fiscalía de turno.