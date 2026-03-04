Incendio en barrio Ciudad Evita: un niño fue hospitalizado por inhalación de humo

Un chico de 12 años debió ser trasladado este martes al Hospital de Niños luego de inhalar humo durante un incendio registrado en una vivienda de barrio Ciudad Evita.

El hecho ocurrió pasado el mediodía en una casa ubicada en la Manzana 54 del mencionado sector. Por causas que aún se investigan, el fuego se habría iniciado en una de las habitaciones del domicilio.

Tras el llamado de emergencia, personal del servicio 107 acudió al lugar y asistió al niño, quien presentaba un diagnóstico de inhalación de humo. Posteriormente fue derivado al centro de salud para una mejor evaluación y control médico.

En tanto, efectivos de la Dirección Bomberos trabajaron en el lugar para sofocar las llamas y evitar que el foco ígneo se propagara al resto de la vivienda. Luego de extinguir el incendio, constataron daños materiales en el mobiliario del interior del inmueble.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias en las que se originó el siniestro.