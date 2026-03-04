Intentaron ingresar a una vivienda y cayeron en un auto con pedido de secuestro

Un joven de 21 años y un adolescente de 16 fueron aprehendidos en las últimas horas tras un operativo policial realizado en barrio Villa 9 de Julio, luego de que intentaran ingresar a un domicilio y escapar a bordo de un vehículo que era buscado por la Justicia.

El procedimiento se desarrolló en calle Piedra Labrada al 7900, donde personal policial interceptó a los sospechosos cuando intentaban darse a la fuga en un automóvil Fiat Mobi que registraba pedido de secuestro vigente.

De acuerdo a lo informado, instantes antes ambos habrían intentado cometer un hecho delictivo en una vivienda del sector, donde se constataron daños en las aberturas.

Durante el operativo se procedió además al secuestro de diversas herramientas y prendas de vestir que estarían vinculadas al hecho investigado.

Los dos aprehendidos fueron trasladados a sede policial junto a los elementos incautados y quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras avanza la investigación para determinar su participación en el intento de robo.