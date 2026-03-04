Intentó agredir a policías durante un control y terminó detenido en Charbonier

Un hombre de 40 años fue detenido este martes al mediodía en la localidad de Charbonier luego de intentar agredir a policías durante un control en la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 13, cuando efectivos de la Policía de Córdoba realizaban un patrullaje preventivo por el sector y decidieron identificar al hombre.

Según informaron fuentes policiales, durante el procedimiento el hombre reaccionó con violencia e intentó agredir a los uniformados, por lo que fue reducido en el lugar.

Tras el incidente, el hombre fue llevado a la dependencia policial de la zona y quedó a disposición del magistrado interviniente.