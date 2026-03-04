Intentó huir con objetos robados, pero fue detenido tras un operativo policial

Un hombre mayor de edad fue detenido este miércoles por la mañana luego de un operativo policial que permitió recuperar distintos elementos que habían sido sustraídos minutos antes de una vivienda en barrio Alto Hermoso.

El procedimiento se inició tras un aviso que alertaba sobre la presencia de dos individuos que habían ingresado a una casa deshabitada ubicada en la intersección de las calles Molino Viejo y Maquinchao. Según se informó, los sospechosos provocaron daños en la reja de una ventana para poder acceder al interior del inmueble y sustraer diversos objetos.

Al advertir la llegada de los efectivos policiales, los sujetos abandonaron dos mochilas en las que transportaban lo robado e intentaron darse a la fuga. En el interior de los bolsos se encontraron piezas de cerámica, cables, artefactos de iluminación, grifería y otros elementos, que fueron secuestrados en el lugar.

Ante la situación, se montó un operativo en la zona que permitió interceptar a uno de los sospechosos en la calle Ricardo Rojas al 9900. El hombre fue detenido y trasladado a una dependencia policial.

Finalmente, el aprehendido quedó a disposición de la Justicia, mientras que los elementos recuperados fueron incorporados al procedimiento.