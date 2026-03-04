Investigaban robo de ganado y encontraron carne faenada, armas y un ave protegida

Un operativo policial realizado en Cruz del Eje terminó con un hombre de 56 años detenido, en el marco de una investigación por abigeato en perjuicio de un productor rural.

El procedimiento se llevó a cabo mediante un allanamiento en el que los efectivos encontraron distintos elementos vinculados al hecho. Durante el operativo se secuestraron una camioneta, cuchillas, carne bovina, jaulas y cargadores de armas de fuego.

Además, en el lugar rescataron un ave silvestre protegida que se encontraba en cautiverio.

Durante la inspección también se incautaron plantas de cannabis sativa, por lo que se dio intervención a la Justicia para avanzar con la investigación correspondiente.