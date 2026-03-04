Lo detuvieron por destrozar un auto a martillazos, ocurrió en Punilla

Un hombre de 28 años fue detenido esta tarde luego de haber atacado a martillazos un auto en la ciudad de Capilla del Monte. El agresor fue interceptado por el personal de la Departamental Punilla Norte en la intersección de las calles Hipólito Irigoyen y Rivadavia y provocó destrozos en un vehículo Peugeot 207.

El hecho se produjo este miércoles 4 de marzo alrededor del mediodía y se desconoce qué provocó el ataque de furia.

Cuando los uniformados arribaron al lugar, comprobaron que el rodado presentaba daños visibles en su estructura y que había un hombre con un martillo a pocos metros.

El agresor fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la justicia. Por su parte, el propietario del vehículo se presentó posteriormente en la comisaría y radicó la denuncia correspondiente.