Lo investigaban por robarle a una jubilada y recuperan dinero

Un hombre mayor de edad fue detenido en Villa María durante un allanamiento realizado por la Policía de Córdoba en el marco de una investigación por el robo sufrido por una mujer de 70 años.

El procedimiento se llevó a cabo tras reunir distintos elementos de prueba que vinculaban al sospechoso con el hecho denunciado por la jubilada.

Durante el operativo, los efectivos encontraron ganzúas y una suma de dinero, además de otros elementos que quedaron incorporados a la causa.

El hombre fue trasladado a sede policial mientras continúa la investigación del caso.