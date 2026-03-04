Merlo: hallaron a un bebé recién nacido abandonado dentro de una bolsa

Un dramático episodio conmocionó este martes al mediodía al partido bonaerense de Merlo, donde un bebé recién nacido fue encontrado abandonado sobre una vereda, envuelto y dentro de una bolsa. El pequeño presentaba el cordón umbilical sin cortar y restos de sangre en el cuerpo, lo que evidenciaba que había nacido pocas horas antes. Tras la rápida intervención policial y médica, fue asistido y permanece fuera de peligro.

El impactante hallazgo se produjo alrededor de las 11.20 en la calle Juan XXIII, entre Russell y Núñez, en el barrio Rivadavia, justo frente a un jardín maternal que se encuentra cerrado. Fue una adolescente que integra la comisión de la sociedad de fomento del barrio quien advirtió la presencia de la bolsa en la vereda. En un primer momento creyó que se trataba de un perro abandonado, pero al aproximarse descubrió que en realidad era un bebé.

De acuerdo con el testimonio de Liliana, integrante de la Sociedad de Fomento del barrio Rivadavia, en diálogo con TN, el recién nacido estaba envuelto en una remera blanca doblada y colocado dentro de una bolsa plateada. La mujer relató la escena conmovida y describió el estado en el que se encontraba el pequeño al momento del rescate.

Tras el descubrimiento, los vecinos alertaron de inmediato a la Policía. En cuestión de minutos arribaron patrulleros y una ambulancia que trasladó al bebé al Sanatorio San Juan Evangelista, ubicado sobre la calle Eva Perón al 4000, donde recibió atención médica urgente.

“Está vivo, está bien. Se lo llevaron con el cordón y todavía tenía sangre en su cuerpito”, explicó Liliana, aliviada por la evolución favorable del recién nacido. Desde la comunidad señalaron que las autoridades darán intervención al área de Niñez para determinar los pasos a seguir y definir si el bebé será alojado en una institución de resguardo u otro dispositivo de protección.

En paralelo, vecinos del barrio comenzaron a revisar las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de aportar datos a la investigación. Según indicaron, surgieron referencias sobre una mujer delgada que habría sido vista entre las 10.30 y las 10.40 en esa misma esquina, llevando una bolsa similar a la que contenía al bebé. La Justicia trabaja para esclarecer lo sucedido e identificar a la persona responsable del abandono.