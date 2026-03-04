Morteros: un televisor de tubo provocó un incendio en un comercio

Un principio de incendio generó preocupación este martes por la mañana en un local comercial de la ciudad de Morteros, cuando un televisor comenzó a arder dentro del establecimiento.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:40, momento en que una dotación de Bomberos Voluntarios acudió al lugar con tres efectivos tras recibir el aviso.

Al llegar, los bomberos constataron que el fuego se había originado en un televisor tipo CRT. El foco ya había sido controlado por empleados del comercio, quienes utilizaron un matafuego de polvo químico ABC para sofocar las llamas.

Posteriormente, los voluntarios realizaron una verificación de la instalación eléctrica del local, que había sido interrumpida de manera preventiva para evitar riesgos.

Desde la entidad indicaron que no fue necesario ventilar el ambiente. Tras completar las comprobaciones correspondientes, se restituyó el servicio eléctrico del comercio.