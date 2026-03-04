Persecución de un motociclista en Colinas tras huir de un control policial

Un adolescente de 15 años fue demorado este miércoles por la tarde en barrio Colinas de Villa Carlos Paz luego de evadir un control policial mientras circulaba en motocicleta. Durante el procedimiento, los efectivos le secuestraron una réplica de revólver de plástico y un cuchillo.

El hecho ocurrió alrededor de las 18 en la zona de calle Roma al 3000. Según informaron fuentes policiales, personal del Escuadrón Motorizado Enduro intentó controlar una motocicleta que circulaba por calle Sierra de Famatina, pero su conductor evitó el control y continuó su marcha.

Tras un seguimiento, los efectivos lograron interceptarlo en calle Roma. El joven llevaba casco de seguridad y se movilizaba en una motocicleta Honda Wave 110 que no tenía dominio colocado y presentaba el tambor de arranque dañado.

Durante el palpado preventivo de armas, los policías constataron que el menor llevaba entre sus pertenencias una réplica de revólver de plástico color negro y un cuchillo con mango negro tipo Tramontina, que tenía a la altura de la cintura.

Posteriormente se convocó al padre del adolescente, quien se hizo presente en el lugar. El hombre manifestó que había autorizado a su hijo a utilizar la motocicleta, aunque dijo desconocer dónde circulaba y por qué llevaba esos elementos.

En el procedimiento se secuestraron la motocicleta, la réplica de arma y el cuchillo, que fueron trasladados a la dependencia policial local. Además, el adulto fue notificado como infractor al Código de Convivencia Ciudadana.