Quiso entrar droga oculta en milanesas a la cárcel de Bouwer

Un hombre fue detenido cuando intentaba ingresar cocaína y marihuana escondidas dentro de un recipiente con comida en la cárcel de Bouwer, durante un control realizado en el sector de visitas.

El procedimiento se llevó adelante en el ingreso del Establecimiento Penitenciario N°1 “Reverendo Francisco Luchesse”, en un operativo conjunto entre la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y el Servicio Penitenciario de Córdoba.

Los controles se desarrollaron en la playa de estacionamiento del penal, donde se inspeccionaba a las personas que ingresaban para visitar a internos.

Durante la revisión, los efectivos detectaron que un hombre llevaba varias dosis de cocaína y marihuana ocultas dentro de un tupper que contenía fideos y milanesas.

La droga fue descubierta gracias al trabajo del perro Thor, integrante de la división K-9, que marcó el recipiente durante el control.

Tras el hallazgo, el hombre fue detenido y trasladado por orden de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno de la ciudad de Córdoba. La droga secuestrada quedó a disposición de la Justicia.