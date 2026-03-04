Robo en barrio privado, persecución y tres detenidos

Tres hombres fueron detenidos el martes por la noche luego de protagonizar un robo en una vivienda de un barrio privado y ser interceptados tras un seguimiento controlado por distintas arterias de la ciudad.

El procedimiento se concretó alrededor de las 21.35, en el marco de un operativo conjunto del programa Cordobeses en Alerta y efectivos de la Policía de Córdoba. En ese contexto, en inmediaciones de calle Esteban Pagliere al 6730, fue aprehendido un hombre mayor de edad que registra pedido de captura vigente. El sujeto fue sorprendido cuando intentaba arrebatarle la motocicleta a una mujer.

En paralelo, a escasos metros del lugar, otros dos presuntos involucrados fueron interceptados y puestos a disposición de la Justicia.

Según se informó, instantes antes los tres habían cometido un robo en una vivienda del barrio privado La Estanzuela, donde sustrajeron distintas pertenencias a una mujer de 47 años.

Durante el despliegue policial se secuestraron prendas de vestir, un teléfono celular, herramientas varias y un automóvil Volkswagen Up, vehículo que los sospechosos abandonaron al intentar darse a la fuga.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos en el hecho.