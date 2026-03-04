Robó en un comercio con un destornillador y cayó tras viralizarse el video

Un joven de 24 años fue detenido en la ciudad de Córdoba acusado de haber robado en un local comercial ubicado sobre avenida Recta Martinolli, donde habría amenazado a las personas presentes utilizando un destornillador.

El hecho tomó notoriedad luego de que un video de las cámaras de seguridad se viralizara en redes sociales, mostrando el momento del asalto dentro del comercio.

A partir de esas imágenes y de distintas tareas investigativas, personal policial logró identificar al presunto autor y avanzar con un allanamiento en una vivienda de barrio Alberdi, donde finalmente fue detenido.

Durante el operativo también se secuestraron distintos elementos que estarían relacionados con la causa y que ahora quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación se inició justamente a partir de la difusión del video que registró el episodio, lo que permitió reconstruir lo ocurrido y orientar las tareas para localizar al sospechoso.