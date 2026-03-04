Tres mujeres tragaron kilos de cocaína e intentaban entrar al país

Tres mujeres de nacionalidad boliviana fueron detenidas en Tucumán luego de que se comprobara que transportaban cocaína en cápsulas dentro de su organismo. El operativo se realizó durante un control vial sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del peaje Molle Yaco.

El procedimiento ocurrió cuando gendarmes de la patrulla ubicada en la zona detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia que viajaba desde San Salvador de Jujuy hacia la ciudad de Mendoza.

Durante la inspección del ómnibus, los uniformados observaron que tres pasajeras manifestaban dolores abdominales. Ante la sospecha de que pudieran estar transportando droga bajo la modalidad conocida como “cápsulas”, fueron trasladadas al Hospital de Trancas para realizar estudios.

Las placas radiográficas confirmaron la presencia de cápsulas dentro de sus cuerpos, por lo que luego fueron derivadas al Centro de Salud Zenón Santillán, en San Miguel de Tucumán. Allí evacuaron un total de 198 cápsulas.

La sustancia fue sometida a pruebas de campo que confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 2 kilos con 328 gramos.

Por disposición del Juzgado Federal N.º 1 de Tucumán, la droga fue secuestrada y las tres mujeres quedaron detenidas.