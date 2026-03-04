Tristeza en Alta Gracia por la muerte de un reconocido artista y docente

Alta Gracia. Profundo dolor provocó ayer en la comunidad de Alta Gracia la noticia del fallecimiento de Osvaldo Rugani, un querido artista y docente de la ciudad.

Rugani tenía 75 años y era muy reconocido por su retratos y caricaturas en blanco y negro. También hacía paisajes en acuarela. Retrató tanto a locales como a personajes reconocidos.

Era licenciado en Pintura y Profesor Superior en Bellas Artes. Trabajó para medios de comunicación, enseñó en entidades educativas y también brindó talleres en la Casa de la Cultura.