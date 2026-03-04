Una mujer con pedido de paradero fue localizada en Charbonier

Una mujer mayor de edad fue trasladada anoche a una dependencia policial luego de que los efectivos detectaran que tenía un pedido de paradero vigente.

El hecho ocurrió alrededor de las 21 en una calle pública sin número de la localidad de Charbonier, en el norte del departamento Punilla. Durante un patrullaje preventivo por el sector, policías identificaron a una mujer que caminaba por la zona.

Al consultar sus datos en el sistema policial, los uniformados comprobaron que sobre ella pesaba un pedido de paradero vigente solicitado por autoridades judiciales.

Ante esta situación, la mujer fue trasladada a la comisaría para realizar las consultas correspondientes con el magistrado interviniente y avanzar con las actuaciones de rigor.