Activaron la búsqueda de una mujer desaparecida en Córdoba

La Fiscalía de Instrucción del Distrito Dos solicitó colaboración para dar con el paradero de Silvana Beatriz Flores Roldán, una mujer con domicilio en barrio Chateau Carreras, en la ciudad de Córdoba.

Según la información difundida, mide aproximadamente 1,60 metros, es de tez blanca, contextura delgada, tiene cabello castaño oscuro y ojos negros.

Como señas particulares, posee un lunar del lado derecho debajo del labio y otro debajo de la ceja izquierda, además de tatuajes en la espalda, en el brazo izquierdo y en la pantorrilla izquierda.

La última vez que fue vista vestía zapatillas negras, short negro y remera blanca.

Cualquier información sobre su paradero puede ser aportada en la Unidad Judicial 22 o en cualquier sede judicial o policial.