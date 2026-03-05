Caen dos mujeres y un hombre con drogas en Villa María

En el marco de tareas investigativas, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron un procedimiento en la ciudad de Villa María que culminó con el secuestro de estupefacientes y la detención de tres personas mayores de edad.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada en calle Arenales al 700, en barrio La Calera. Durante el registro del inmueble, el personal actuante incautó varias dosis de marihuana, plantas de cannabis sativa, dinero en efectivo y distintos elementos relacionados con la causa.

Como resultado del procedimiento, fueron aprehendidos un hombre de 27 años y dos mujeres de 30 y 54 años.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, los tres detenidos fueron trasladados a sede judicial y quedaron imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.