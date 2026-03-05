Chocó contra una camioneta, fue embestido por un camión y murió

Un motociclista perdió la vida luego de haber chocado contra una camioneta y un camión en la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió este jueves 5 de marzo en la calle Río Negro al 3600 del barrio Molinos Minetti y trascendió que la víctima se trasladaba a bordo de una moto Zanella ZR 150.

El trágico suceso se registró en medio la intensa lluvia que caía sobre la ciudad.

Según pudo conocerse, el ocupante del rodado menor impactó primero contra una Fiat Toro y luego fue embestido por un camión Iveco que era conducido por un hombre.

Se ordenaron una serie de pericias para determinar cómo se produjo el accidente, al tiempo que personal policial y del servicio de emergencias trabajó en el lugar y constató el fallecimiento del motociclista.