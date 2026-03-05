Cinco allanamientos por un homicidio en Aldea Santa María

En el marco de la investigación por un homicidio ocurrido el 27 de febrero en Aldea Santa María, la Policía realizó una serie de allanamientos en la localidad de Canals, en el departamento Unión.

Los procedimientos fueron coordinados por personal de la Comisaría de Distrito Canals, junto a investigadores de las departamentales Unión y Juárez Celman.

Durante el operativo se concretaron cinco allanamientos y dos registros de vehículos, que permitieron secuestrar teléfonos celulares, dispositivos informáticos y armas de fuego que podrían resultar de interés para el avance de la causa.

Además, dos hombres mayores de edad fueron detenidos por tenencia ilegal de armas.

Ambos quedaron alojados a disposición de la Fiscalía de Fuero Múltiple de La Carlota, mientras continúa la investigación para esclarecer el homicidio ocurrido días atrás.