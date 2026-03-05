Compró un auto en Córdoba y descubrió que tenía pedido de secuestro

Un hombre que circulaba por Villa de María del Río Seco, en el norte de Córdoba, se llevó una sorpresa cuando la Policía controló el auto que conducía y descubrió que tenía pedido de secuestro vigente.

El hecho ocurrió este miércoles cuando personal de Investigaciones realizaba patrullajes preventivos y observó un Fiat Uno Fire rojo estacionado en la vía pública sin ocupantes.

Al consultar el dominio en el sistema policial, los uniformados detectaron que el vehículo tenía pedido de secuestro vigente desde el 6 de febrero, solicitado por la Unidad Judicial de Delitos Económicos de Córdoba.

Minutos después apareció el conductor, quien fue informado de la situación por los policías. Según trascendió, el hombre explicó que había comprado el auto en Córdoba Capital hacía menos de un mes y aseguró que tenía la documentación a su nombre.

Finalmente, el vehículo fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia, mientras se investiga el origen de la situación.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes.