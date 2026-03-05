Conductor de Carlos Paz llevó su auto a verificar y se lo secuestraron

Un joven de 21 años, domiciliado en Carlos Paz, fue detenido este jueves cuando intentaba realizar la verificación técnica de su automóvil en la Planta de Verificación de Cosquín.

El hecho ocurrió esta mañana, cuando el conductor llegó al puesto para cumplir con el trámite habitual del rodado.

Al ingresar el dominio en el sistema informático policial, los peritos detectaron que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente. La medida había sido dispuesta por la Unidad Judicial 3 de Villa El Libertador, en la ciudad de Córdoba.

Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro del automóvil y trasladaron al conductor a la dependencia policial para avanzar con las actuaciones correspondientes, quedando el procedimiento a disposición del magistrado interviniente.