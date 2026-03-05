Córdoba: intentó robar en una casa deshabitada y lo detuvieron

Un hombre fue detenido en barrio Alto Hermoso, en la ciudad de Córdoba, luego de intentar robar en una casa deshabitada.

De acuerdo a la información policial, el hombre dañó las rejas de la vivienda para ingresar y comenzar a sacar distintos elementos del interior.

Sin embargo, cuando intentó escapar fue alcanzado por efectivos policiales que intervinieron en el lugar.

Durante el procedimiento se secuestraron mochilas cargadas con cerámicos, cables, grifería y otros materiales que el hombre había preparado para llevarse.