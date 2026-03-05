Cuatro heridos tras un tremendo vuelco en el este de Córdoba

Cuatro heridos fue el saldo que dejó un vuelco ocurrido ayer en horas de la tarde sobre la Ruta Provincial Nº1, en las inmediaciones de la localidad de Morteros. El hecho se originó cuando el conductor hizo una maniobra para esquivar a un camión, cerca del acceso a San Pedro, en la zona este de la Provincia de Córdoba.

Según pudo conocerse, el camión se habría cruzado de carril.

A raíz del impacto, los cuatros ocupantes del rodado menor (oriundos de La Pampa), sufrieron heridas de distinta consideración, como politraumatismos y escoriaciones y fueron trasladados al Hospital de Morteros. En el lugar, tomó intervención el personal del servicio de emergencias y efectivos policiales que procedieron a ordenar el tránsito.