Cuatro personas viajaban en una camioneta que volcó cerca de Morteros

Un vuelco de una camioneta Chevrolet S10 movilizó a los equipos de emergencia este miércoles 4 de marzo sobre la Ruta Provincial 1, en cercanías de Morteros, en el noreste de la provincia de Córdoba.

El vehículo terminó sobre la banquina este de la ruta y en su interior viajaban cuatro personas.

Tras el accidente, tres ocupantes fueron trasladados inmovilizados al Hospital de Morteros, mientras que la cuarta persona fue llevada en ambulancia como acompañante.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Morteros y Brinkmann, personal del servicio de emergencias, Gendarmería Nacional y la Policía de Córdoba.

Durante el operativo se realizó un corte total de la ruta para retirar la camioneta y limpiar la calzada antes de restablecer la circulación.