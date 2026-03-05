Diez detenidos en operativos policiales que incluyeron Carlos Paz y Cosquín

Los procedimientos se realizaron en seis ciudades y permitieron secuestrar armas, un inhibidor de alarmas, herramientas y recuperar vehículos robados.

Un total de diez personas quedaron detenidas durante una serie de operativos policiales realizados en distintas ciudades de la provincia de Córdoba, entre ellas Villa Carlos Paz, Cosquín, Alta Gracia, Colonia Caroya, San Francisco y Río Cuarto.

Según informó la Policía de Córdoba, los procedimientos se llevaron adelante en el marco de investigaciones por robos, daños y casos de violencia familiar, entre otros delitos.

Durante los operativos se logró el secuestro de un inhibidor de alarmas tipo handy, una escopeta, un aire comprimido, un revólver, varias municiones y una ganzúa, además de diferentes materiales que habrían sido utilizados para cometer ilícitos.

Asimismo, los efectivos lograron recuperar tres vehículos, herramientas industriales y otros elementos que habían sido sustraídos en distintos hechos.

Las personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las investigaciones vinculadas a los procedimientos realizados en las distintas localidades de la provincia.

