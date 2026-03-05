Disturbios en un gimnasio de La Falda: un hombre amenazó a quienes entrenaban

Un hombre de 33 años fue detenido este jueves por la mañana luego de provocar disturbios dentro de un gimnasio de la ciudad de La Falda. El episodio ocurrió alrededor de las 10:50 en un establecimiento ubicado sobre avenida Buenos Aires.

Según informaron fuentes policiales, el propietario del gimnasio alertó a un móvil que patrullaba la zona al advertir que una persona había ingresado al lugar con una actitud violenta. De acuerdo a su relato, el hombre comenzó a insultar y amenazar a quienes realizaban actividad física en el interior del local.

Al llegar al lugar, los uniformados controlaron al individuo, quien presentaba claros signos de haber consumido alcohol. Su comportamiento continuó siendo agresivo incluso ante la presencia policial.

Frente al riesgo para las personas presentes, los efectivos redujeron al hombre y lo trasladaron a la comisaría, donde quedó alojado por una infracción al Código de Convivencia de la Provincia de Córdoba. La causa quedó a disposición del magistrado interviniente.